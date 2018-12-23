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مئات القتلى والجرجى جراء تسونامي ضرب اندونيسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قتل 168شخصا وأصيب أكثر من 580 آخرون فيما لايزال عشرون آخرون في عداد المفقودين، جراء تسونامي ضرب الساحل الغربي لإندونيسيا مساء السبت،حسب الوكالة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث.


وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو: "الحادث دمر مئات المنازل ولا يزال شخصان في عداد المفقودين​​​"، مضيفا أن الأمواج وفقا لنتائج الأبحاث الأولية، ناجمة عن ثورة بركان كاراكاتو.

وذكرت المصادر المحلية أن التسونامي أتى على عشرات المنازل الساحلية، والفنادق السياحية، مرجحة ارتفاع حصيلة ضحايا الكارثة.

وتقع إندونيسيا ضمن ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ وهي من أكثر المناطق تعرضا للزلازل على الأرض، بسبب النشاط التكتوني لطبقات القشرة الأرضيّة، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.يذكر أنه في عام 2004، ضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية أقوى زلزال في العالم خلال أربعين عاما، نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.




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