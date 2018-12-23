راشفورد:, خماسية, كارديف, مجرد, بداية, مع, سولسكاير,

يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أن الفوز الكبير أمام كارديف سيتي (5-1)، أمس السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي في أولى مباريات المدرب المؤقت أولي جونار سولسكاير، مجرد بداية.

وقال راشفورد في تصريحات نقلتها "BBC": "سولسكاير أراد منا أن نكون إيجابيين بالكرة، والبحث دائما عن المساحات، هذه مجرد البداية فقط، علينا التطور أكثر، وأن نكون أفضل".وأضاف: "فترة الكريسماس مزدحمة للغاية، لذلك من الصعب التعافي سريعًا، ويجب علينا أن نتأكد أننا جاهزون للمباريات المقبلة، يجب علينا الاستمرار في التحسن، والوصول لمستوى آخر".وأحرز أهداف اليونايتد راشفورد وهيريرا ومارسيال ولينجارد (هدفين)، في الدقائق 3 و29 و41 و57 و90، بينما جاء هدف كارديف الوحيد عن طريق كاماراسا في الدقيقة 38.وارتفع رصيد مان يونايتد إلى 29 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد كارديف عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.