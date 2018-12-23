حاتم, العراقي, ما, بين, قبرص, ولبنان, محتفلاً, بالعام, الجديد, 2019,

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تحدثت الممثلة المغربية مريم حسين بالأمس عن سجن صالح الجسمي شقيق الفنان...
كشفت عالمة الأبراج والفلك ماغي فرح، عن توقعاتها لأحداث العالم خلال العام المقبل...
اتّهم صحافي تركي النجم كيفانش تاتليتوغ بقطع آذان كلبه "مارس"، الأمر الذي اثار...
تعترف الفنانة المصرية الشابة تارا عماد أنها متمهلة ومقلة في أعمالها الفنية، حيث...
أكدت الراقصة فيفي عبده أنها لم تعتزل الرقص، فهي بحسب موقع “الفن” كانت دائما تدرب...
لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة صديقتها التونسية ساندي علي، لحضور سهرة خاصة...
بنطال "الجينز" قد يكون من أكثر قطع الملابس شعبية بين الرجال والنساء، لأنه يوفر...
وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة شكر خاصة للفنان المصري أحمد حلمي، وذلك عبر...
اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن تقضي أجازة العام الجديد خارج لبنان في...
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