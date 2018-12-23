غدا, الاثنين:مسيرة, عيد, الميلاد, التقليدية, في, الناصرة..اليكم, المعلومات, والتفاصيل,

انهت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية استعداداتها الأخيرة لمسيرة الميلاد السادسة والثلاثون التي تقوم بتنظيمها بالتعاون بلدية الناصرة وشرطة المدينة، حيث ستقام المسيرة يوم الاثنين الموافق 24.12 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، وانتهاءً في منطقة الكنائس، وسيشارك في هذه المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وسرايا الكشاف، المدارس ألأهلية النوادي ومؤسسات المدينة الدينية والبلدية ورؤساء الأديان وجمع غفير من أهالي المدينة وضيوفها، وسيرافقها عدد كبير من السيارات المزينة، والبالونات وبمشاركة رمز العيد بابا نويل.

وكانت الجمعية قد عقدت عدة اجتماعات مع المؤسسات المشاركة في المسيرة، بلدية الناصرة وشرطة الناصرة لمراجعة التفاصيل النهائية للمسيرة والتنسيق بين جميع العاملين والمشاركين فيها من اجل ضمان نجاحها ومشاركة اكبر عدد من الجمهور فيها.تقام المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم حيث تم هناك حدث الميلاد. هذه السنة تحمل المسيرة تحت شعار مسيرة السلام والتآخي بهدف نقل رسالة تعايش، تآخي واحترام متبادل بين المشاركين وكل الجمهور. وستنتهي المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس، تلقى فيه كلمات التهنئة بالعيد من قبل أصحاب السيادة المطارنة وسعادة رئيس بلدية الناصرة، وتُسمع التراتيل الميلادية وتطلق الألعاب النارية التي تقدمها وزارة السياحة مشكورة .بهذه المناسبة الطيبة نعلن للمواطنين الكرام بأنه سيتم وضع الحواجز في طريق المسيرة في شارع بولس السادس الذي سيغلق ابتداءً من الساعة 11:00 وحتى الساعة 19:00 ، ومن المفضل عدم استعمال السيارات في هذه الاوقات.ندعو الجمهور الكريم للمشاركة في هذه المسيرة التي تعبر عن وحدة هذه المدينة بكل فئاتها وحاراتها، وتدعو المحلات التجارية لتزيين واجهاتها احتفالاً بالعيد. تتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد وكل عام وانتم بخيرمرفق اسماء المؤسسات المشاركة في المسيرةسرية كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك نادي مار انطونيوس العائلي للموارنة مدرسة تيراسنطة قرية الناصرة نادي عائلة البشارة للاتين نادي الليونز سرية كشافة الرملةمدرسة راهبات مار يوسف مدرسة وكشافة البيروني فرقة المجد للطفولة جمعية الكاتينيانز مجموعة الازواج الشابة لرعية اللاتين نادي الروتاري مدرسة وكشافة المسيح الانجيلية نادي العائلة الأنجليكاني نادي سيدة الناصرة العائلي للروم الكاثوليك كشافة مدرسة كرم الصاحب للصم والمكفوفين مدرسة راهبات الفرنسيسكان كشافة ومرشدات البشارة للاتين جمعية مريم سرية كشافة ومرشدات مكسيموس يافة الناصرة جمعية تبشير الاولاد جمعية ال صايغ سرية كشافة الناصرة وسرية كشافة عاصمة الجليلمدرسة راهبات المخلص مركز يلاسرية كشافة ومرشدات يسوع الناصري الارثوذكسية مدرسة الواصفية كشافة بير الأمير الجماهيرية جمعية أنصتمسرح الحنينسرية كشافة ومرشدات الصداقة