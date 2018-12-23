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مصرع راهبة اثر استشاق الدخان اثر حريق قرب كنيسة في القدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب في منزل بالقرب من الكنيسه الروسيه فجر اليوم على جبل الطور بشرقي القدس وطواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان واقتحمت المنزل المكون من طابق واحد وتم العثور داخله على راهبه متقدمه في العمر اصيبت اثر استنشاق الدخان واعلن عن وفاتها في وقت لاحق .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.
مصرع راهبة اثر استشاق الدخان اثر حريق قرب كنيسة في القدس




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