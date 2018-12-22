قطار, برشلونة, يدهس, سيلتا, فيجو, بثنائية,

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل هدفي لبرشلونة كل من عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ10، وليونيل ميسي في الدقيقة الـ45.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 37 في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 21 نقطة في المركز العاشر.ويعد هذا الانتصار رقم 11 لإرنستو فالفيردي على سيلتا فيجو، خلال 16 مباراة خاضها طوال تاريخه، حيث لم يخسر أي لقاء من قبل.