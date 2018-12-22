شقيق, حسين, الجسمي, يردّ, على, مريم, حسين, بعد, حديثها, عن, سجنه,

تحدثت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ بالأمس عن سجن ​صالح الجسمي​ شقيق الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ على خلفية إساءته للفتيات المغربيات والمملكة المغربية، على خلفية الإشكال الذي حصل بسبب تصوير كليب عيضة المنهالي في المغرب.

ليطلّ بعدها صالح عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال مقطع فيديو قال فيه:” إنتهينا من الجلسة الرابعة في القضية التي رفعتها على مريم حسين، وهي حضرت مع محاميتها وأنا حضرت كمتهم مع المحامي والمحامية مع تم تأجيل الجلسة إلى 171 لمزيد من الإطلاع والتحقيقاتوكانت مريم حسين قد أكدت أن صالح تمّ سجنه وأطلق سراحه منذ حوالي الأسبوع وأضافت أن العديد من الناس تساءلوا عن مكان تواجد صالح الجسمي لأن أخباره اختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ.