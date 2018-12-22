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مجلس كفر مندا المحلي يستنكر الاعتداءات على سيارات وممتلكات المواطنين



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جاء في بيان صادر عن المجلس المحلي كفرمندا:أقدمت مجموعة من خفافيش الليل بعد منتصف الليلة الماضية، على احراق ومحاولة احراق عدة سيارات وممتلكات في مختلف انحاء القرية، وأسفرت هذه الاعمال الدنيئة عن إلحاق أضرار في عدة سيارات، فيما تمكن الأهالي من إخماد النيران قبل انتشارها في سيارة أخرى.


وقد طالت هذه الانتهاكات الجبانة، 3 سيارات للسيد صالح عبد الحليم (أبو بلال) وعائلته، 4 سيارات تابعة لعائلة شاهين، سيارة تابعة لمحاسب المجلس السيد عدنان حلومي، سيارة الشاب حسين احمد عبد الحليم، سيارة تابعة للسيد عبد الله محمد عبد الحليم، سيارتين تابعتين للسيد إبراهيم بشناق وعائلته.

رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، وأعضاء المجلس المحلي، يستنكرون ويدينون بأقصى العبارات حوادث حرق السيارات ومحاولة ترويع المواطنين الآمنين من قبل عصابة تعيث في القرية فسادًا وخرابًا، ونؤكد أن بيوت الناس وممتلكاتهم ليست مستحلة لأحد أيًا كان.

المجلس المحلي سيعقد جلسة عاجلة مع قيادة الشرطة للمطالبة بتحمل الشرطة مسؤولياتها في فرض الامن والأمان في البلد والعمل للحفاظ على سيارات وممتلكات المواطنين، وإتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت إشتراكه بالإعتداء على حرمة المواطنين.

كما نتوجه مرة أخرى لأهالي بلدنا الأعزاء، بعدم الإنجرار وراء هذه الاعمال الهمجية التي تهدف لإثارة البلبلة والنزاعات في القرية، ونطالب الجميع بعدم اصدار أي رد فعل وترك الأمور للإجراءات القانونية.

مجلس كفر مندا المحلي يستنكر الاعتداءات على سيارات وممتلكات المواطنين




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