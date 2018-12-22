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اصابة 16 شخصاً بانقلاب حافلة قرب مفرق الكابري



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اصيب مساء اليوم السبت 16 شخصاً بجراح طفيفة اثر انقلاب حافلة قرب مفرق الكابري في الشمال .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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