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ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حافظ ريال مدريد الإسباني، على كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي للنادي الملكي، وذلك بعد فوزه على العين الإماراتي 4-1 مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من مودريتش وماركوس لورنتي وراموس في الدقائق 14 و60 و79، ويحيى نادر لاعب العين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.
وأحرز هدف العين، شيوتاني في الدقيقة 86 من المباراة النهائية للمونديال، والتي جرت أمام 40,696 متفرج، على ستاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ورفع الملكي رصيده في تلك البطولة إلى أربعة ألقاب، منفرداً بقمة قائمة الأندية الأكثر فوزاً باللقب العالمي، بعدما سبق وفاز به أعوام 2014 و2016 و2017.   
وحاول العين في بداية المباراة، اللعب بحذر شديد تجنباً لمغامرة مبكرة تكلفه هدف مبكر، قبل أن ينقذ القائم العيناوي حارسه خالد عيسى من هدف مبكر بنيران صديقة في الدقيقة 3.
وأخطأ دفاع الريال في التعامل مع إحدى الكرات لتصل إلى حسين الشحات في الدقيقة 5، ويعود حارس الريال كورتوا، لينقذ مرماه في الوقت المناسب، ويزداد بعدها إيقاع الأداء من كلا الفريقين.




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