غاباي, يعلن:, سأكون, رئيس, الوزراء, المقبل,

يعتقد رئيس حزب العمل آفي جاباي أنه سيكون رئيس وزراء اسرائيل المقبل على الرغم من استطلاعات الراي التي قللت من حظوظ حزبه في اي انتخابات قادمة.

واضاف جاباي في لقاء على التلفزيون الاسرائيلي: "سأكون رئيس الوزراء المقبل...لم يتنبأ أحد بأنني سأكون رئيسا تنفيذيا في بيزك، وبعد نصف عام من انضمامي لحزب العمال، أنا هنا من أجل الجمهور، وحتى يوم الحساب.. الذي هو يوم الانتخابات سيعود الجمهور لي ".وتابع قائلا"أنا لا أتجاهل الاستطلاعات، لكنني أعرف شيئاً واحداً أنه في النهاية أتيت بحقيقة إلى الجمهور ... أنا قادم لحل مشكلة إسرائيل الصعبة وهي" الأمن".ووعد جاباي خلال اللقاء بانه سيعمل على تخفيض تكاليف المعيشة في غضون عامين".