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اصابة خطيرة اثر حريق في مدينة طمرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة شخص اثر استنشاق الدخان في مدينة طمره.طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في الطابق الثاني وان السكان والعاملين تمكنوا من اخماد النيران وعملت الطواقم على اخماد نهائي واخراج الدخان من المكان.يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق.


واضاف:" تم نقل المصاب الى المشفى كما تم اخلاء المبنى والعمل على اخراج الدخان الكثيف من المبنى واخماد الحريق بشكل نهائي بعد تن عمل افراد الطواقم على تمشيط المبنى خشية وجود عالقين في المكان.




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