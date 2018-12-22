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المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تزدان بزينة وشجرة الميلاد



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إزدانت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بزينة وشجرة الميلاد إحتفالًا بقدوم عيد الميلاد المجيد، وفي لفتة وخطوة جميلة قام بعض مربو الصفوف برفقة الطلاب بوضع وتركيب وإضاءة الشجرة داخل الصفوف وتزيين الصفوف وذلك بهدف إضفاء روح البهجة والفرح والسعادة والسرور في نفوس وقلوب الطلاب. 


وقد كان عملًا رائعًا من التعاون مما أضاف المزيد من النشاط والدافعية والمتعة.

وفي مدخل المدرسة والقاعة قامت معلمة الفنون مارلين خوري بوضع وتركيب وتزيين وإضاءة الشجرة.

بدوره أثنى مدير المدرسة أُ. مشهور عباس على هذه اللفتة الجميلة وأكد على أهمية هذا العمل لما فيه من قيم إجتماعية وقال: "إن وضع وتركيب وإضاءة الشجرة داخل الصفوف وتزيين الصفوف يزيد من قيمة المحبة والتآخي بين الطلاب والمربين، إن المدرسة تنمي وتذوت الطلاب على قيم المحبة والتسامح والتآخي وتعزز العلاقات بين الطلاب والمعلمين". 

وشكر المربين والطلاب ومركزة التربية الإجتماعية المربية جمانة علي الصالح ومعلمة الفنون مارلين خوري متمنيًا المزيد من التعاون والعطاء والتميز.




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