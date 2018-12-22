المجلس, العام, ينتخب, مُضَر, يونس, رئيساً, للجنة, القطرية, رسمياً,

أقَرَّ المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, والذي عقَد اجتماعاً له بعد ظهر يوم السبت (2018/12/22) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة, وبحضور معظم رؤساء السلطات المحلية العربية, وبإجماع الحضور, توصية لجنة الإنتخابات الداخلية للجنة القطرية, بتزكية المرشّحين الوحيدين للمواقع القيادية في اللجنة, وِفقاً للدستور والنظام الداخلي, على النحو التالي: مُضَر يونس رئيس مجلس محلي عارة – عرعرة, كرئيس للجنة القطرية, عمر واكد نصَّار رئيس بلدية عرابة, كسكرتير اللجنة, إدغار دكور رئيس مجلس محلي فسوطة, كناطق رسمي باسم اللجنة ومازن عدوي رئيس مجلس محلي طرعان, كأمين صندوق اللجنة..

وقد افتتح وأدار الجلسة, في قسمها الأول, مازن غنايم الرئيس السابق للجنة القطرية, فرحّب بالحضور وهنَّأ الرؤساء المنتَخبين وعرض أمامهم توصية لجنة الانتخابات, مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في مواصلة المسيرة والمَهام التي تقف أمامهم في مختلف مَناحي الحياة..كذلك رحَّب رئيس بلدية الناصرة علي سلّام بجميع الرؤساء المنتَخَبين, مؤكداً على أهمية وتعاون الرؤساء ووحدتهم في إطار اللجنة القطرية..ثم أدار الجلسة, بعد قبول التوصية بالإجماع, الرئيس المنتَخَب للجنة القطرية رئيس مجلس محلي عارة – عرعرة, مُضَر يونس, فشكر جميع الرؤساء على ثقتهم به وبزملائه المنتَخبين في قيادة اللجنة, وأكد على أهمية العمل الوحدوي والجماعي بين جميع الرؤساء, واستعرض عناوين المرحلة القادمة والتحدّيات التي تقف أمام الجماهير العربية عموماً وسلطاتهم المحلية خصوصاً, وشكر يونس بشكل خاص الرئيس السابق للجنة القطرية مازن غنايم, مؤكداً على دوره البارز والحيوي خلال المرحلة السابقة, ومُؤكداً على مواصلة المسيرة, بروحية الهيئة والمُؤسسة الوحدوية الجماعية القيادية والوطنية, وكإحدى أهم المُؤسَّسات والهيئات التمثيلية والقيادية للجماهير العربية في البلاد..بعد ذلك عرض مدير مكتب اللجنة القطرية, عبد عنبتاوي, المراحل القادمة لاستكمال انتخاب هيئات اللجنة خلال الأسابيع القادمة, لا سيّما السكرتارية والنوَّاب, وِفقاً للتمثيل المناطقي والجغرافي, وبناءً على دستور اللجنة ونظامها الداخلي, إضافة الى ممثلي اللجنة القطرية في مختلف الهيئات والمُؤسَّسات, مُؤكداً على حيوية اللجنة القطرية وقدرتها على التجدُّد ومواصلة المسيرة والإنطلاق المُتجدِّد في مواجهة مختلف التحدِّيات..وحضر الجلسة الرئيس الحالي لمركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين والمُرشَّح لرئاسة مركز السلطات المحلية, حاييم بيبس, فاستعرض أمام الرؤساء العرب برنامجه الانتخابي لرئاسة المركز ومواقفه ورؤيته لمستقبل المركز, بعد أن أشار الى دوره ومواقفه خلال الدورة السَّابقة, مُؤكداً على شراكته مع رؤساء السلطات المحلية العربية, في إطار المركز, ودعمه لمطالب ومواقف اللجنة القطرية..فعرضت قيادة اللجنة القطرية على بيبس مشروع اتفاق خطي شامل, فوعد بدراسته بعد إعلانه المبدئي عن استعداده للتوقيع عليه, خلال الأيام القليلة القادمة..هذا وتجري انتخابات رئاسة مركز السلطات المحلية يوم الخميس القادم بتاريخ 2018/12/27, في اجتماع لجميع الرؤساء, عند الساعة العاشرة صباحاً (10:00), في مركز السلطات المحلية في تل ابيب..