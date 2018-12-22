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تخليص امرأة سقطت في منحدر اثناء جمع الفطر في حيفا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"تخليص امرأه تزحلقت وسقطت في منحدر خلال جمعها للفقع فطاريش في المنطقه المحيطه بالجامعه في حيفا.طواقم خاصه من الاطفاء والانقاذ تمكنت من الوصول الى المرأه التي تزحلقت ووقعت في منحدر مما ادى الى كسور في جسدها .




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