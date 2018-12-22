تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 17:38:36 المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تزدان بزينة وشجرة الميلاد |  2018-12-22 17:34:43 المجلس العام ينتخب مُضَر يونس رئيساً للجنة القطرية رسمياً |  2018-12-22 15:52:02 تخليص امرأة سقطت في منحدر اثناء جمع الفطر في حيفا |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 13:25:49 آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد |  2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |  2018-12-22 13:07:07 منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي |  2018-12-22 10:18:12 وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار |  2018-12-22 10:15:21 مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة |  2018-12-22 10:11:31 ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته |  2018-12-22 07:14:23 الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة |  2018-12-22 10:06:15 نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق |  2018-12-22 07:17:23 الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2018-12-22 07:12:08 الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات |  2018-12-22 07:10:09 ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن آرسنال سوف يعرض لاعبه الألماني مسعود أوزيل على ريال مدريد، ليحصل على الإسباني إيسكو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لن يمانع بيع إيسكو، خاصة أن التقارير تشير إلى حدوث عملية تجديد كبيرة في الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

ويعتقد ريال مدريد أن بيع إيسكو والمطلوب من عدد من الأندية الأوروبي الكبيرة، سوف يساهم في تمويل الصفقات التي يرغب الميرنجي بإنجازها. 

وكان أوزيل لعب في صفوف ريال مدريد في الفترة ما بين 2010 و2013.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يريد بيع إيسكو مقابل 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل، ما يعني أن آرسنال سيضطر لتقديم أوزيل بالإضافة لمبلغ مالي كبير للظفر بخدمات اللاعب الإسباني.

وسيواجه آرسنال منافسة شديدة مع تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام، والذين يريدون أيضًا الحصول على إيسكو، الذي يبدو أنه اقترب من الرحيل عن الميرنجي. 
آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد




كلمات متعلقة

آرسنال, يعرض, صفقة, تبادلية, على, ريال, مدريد,

تابعونــا

صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج 2018-12-22 | 07:18:56

ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون...

سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني 2018-12-21 | 18:04:32

يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...

ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية 2018-12-21 | 18:02:22

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما...

مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد 2018-12-21 | 11:06:49

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ 2018-12-21 | 09:28:49

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...

سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد 2018-12-20 | 22:55:11

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة 2018-12-20 | 18:18:28

استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...

نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو 2018-12-20 | 13:48:27

يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...

ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ 2018-12-20 | 12:31:04

اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلسطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني اصابة خطيرة شاحنة سيارة خصوصية شارع كريات اتا قرب حيفا ياجور امرأة شرطة اسعاف الثلاثاء 25-10-2016 انتخابات رئاسة المجلس المحلي الفريدس بعد وفاة الرئيس مرعي يونس وزارة الداخلية سخنين تلاقي بيتار القدس مباراة جمهور تستعد فريق مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت اصابات اعتقالات بير هداج شرطة قوات خاصة اهالي النقب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com