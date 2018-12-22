اصابة, خطيرة, لشابة, تعرضت, لحروق, في, تل, السبع,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة تبلغ من العمر 25 عاماً تعرضت لحروق خطيرة , طواقم الاسعاف التي هرعت للمكان نقلت الشابة لمستشفى سوروكا في بئر السبع وهي مصابة في النصف العلوي من الجسم ".

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الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية 2018-12-22 | 13:01:51 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها قامت باغلاق المداخل الرئيسية...

وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار 2018-12-22 | 10:18:12 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً توفي متأثرا...

الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة 2018-12-22 | 07:14:23 بمشاركة الآلاف من أهالي الجديدة المكر تم إنارة شجرة ميلاد السيد المسيح في دوار...

نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق 2018-12-22 | 10:06:15 لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اثر انقلابه على شارع 89 مدخل مدينة...

الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2018-12-22 | 07:17:23 اليوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...

الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات 2018-12-22 | 07:12:08 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...

اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة 2018-12-21 | 20:40:28 اصيب شابان في العشرينات من عمرهما من سكان الرملة اثر تعرضهما الليلة لاطلاق نار...

شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار 2018-12-21 | 18:47:22 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر،...

شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53 استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...