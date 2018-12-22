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اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة تبلغ من العمر 25 عاماً تعرضت لحروق خطيرة , طواقم الاسعاف التي هرعت للمكان نقلت الشابة لمستشفى سوروكا في بئر السبع وهي مصابة في النصف العلوي من الجسم ".


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع




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