تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |  2018-12-22 13:07:07 منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 10:18:12 وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار |  2018-12-22 10:15:21 مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة |  2018-12-22 10:11:31 ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته |  2018-12-22 07:14:23 الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة |  2018-12-22 10:06:15 نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق |  2018-12-22 07:17:23 الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2018-12-22 07:12:08 الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات |  2018-12-22 07:10:09 ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج |  2018-12-21 20:16:16 موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو |  2018-12-21 20:40:28 اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة |  2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت لجنة المراقة العليا التابعة للجيش الأمريكي، إدخال منظومة الدفاع الإسرائيلية "حتس دوربان" (سهم النيص)، إلى الناقلات المدرعة من نوع "برادلي" التي يستخدمها الجيش الأمريكي.وتعمل شركة إسرائيلية مع صناعات سلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع شركة "جينرال ديناميك" على إدخال النظام الدفاعي الإسرائيلي لناقلات الجند المدرعة في الجيش الأمريكي.وتعتمد منظومة "سهم النيص" في عملها على إجهزة استشعار كهرو-ضوئية، ورادار للرصد، وقاذفات، إضافة إلى وسائل مضادة، لتحييد التهديدات التي تشكلها المركبات القتالية المحصنة، من مسافة آمنة.وتوفر المنظومة تغطية 360 درجة من التهديدات قصيرة المدى في المناطق المفتوحة أو تلك السكنية.
منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي




كلمات متعلقة

منظومة, دفاع, إسرائيلية, لمدرعات, الجيش, الأمريكي,

تابعونــا

ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته 2018-12-22 | 10:11:31

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس...

ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج 2018-12-22 | 07:10:09

أطلقت سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية...

موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو 2018-12-21 | 20:16:16

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني...

السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة 2018-12-21 | 18:41:54

توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان وسط ترقب لاحتجاجات شعبية جديدة...

اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية 2018-12-21 | 18:00:16

منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء...

بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم 2018-12-21 | 14:25:25

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد...

تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها 2018-12-21 | 12:05:14

تحطمت طائرة خاصة مساء الخميس، بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية...

فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء 2018-12-21 | 11:01:51

توجت احتجاجات السترات الزرقاء جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب...

الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع 2018-12-21 | 11:00:44

تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد...

مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان 2018-12-21 | 10:56:06

قتل ثمانية أشخاص، أمس الخميس، في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام شاهدوا سقوط شجرة انفجار كبير اعمدة الكهرباء رهطالعليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة مسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال ضبط 14 الف بيضة استهلاك ادمي مهربة مدينة طمرة اعتقال مشتبه صاحب شرطة تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديوجلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com