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الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها قامت باغلاق المداخل الرئيسية لمدينة الناصرة ومفرق الكراجات , وذلك بسبب ازدحامات مرورية خانقة تشهدها المدينة في ضل الاقبال الكبير بمناسبة عيد الميلاد المجيد .


كما وتطلب الشرطة من المواطنين والزائرين بالتحلي بالصبر .
الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية




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