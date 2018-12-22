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وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً توفي متأثرا بجراحه البالغة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء امس الجمعة في مدينة الرملة.

يشار الى أن الشاب هو عبدو شمشوم 25 عاماً من سكان مدينة الرملة.
وكان قد اصيب شابان في العشرينات من عمرهما من سكان الرملة اثر تعرضهما مساء الجمعة لاطلاق نار في الرملة.

ووصفت اصابة احدهما بالخطيرة فيما وصفت اصابة الشاب الثاني بالمتوسطة.

وتم نقل المصابين للمستشفى فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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