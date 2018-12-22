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مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن متأثرا بجراح التي اصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ39.


وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان المواطن أيمن منير شبير (18 عاما) من سكان دير البلح استشهد متأثرا بجراح اصيب بها في البطن برصاص الاحتلال شرق البريج.

واشار الى ان عدد الشهداء ارتفع الى 4 الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في جمعة "الوفاء للمقاومة" اثنين منهم شرق البريج والآخرين شرق مدينة غزة.

يذكر ان انها المرة الاولى التي يسقط فيها هذا العدد من الشهداء منذ أكثر من ستة اسابيع.
مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة




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