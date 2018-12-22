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ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ماتيس كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، ولكن زيارته ألغيت بعد استقالته.ذكرت التقارير الصحفية أن إلغاء الزيارة جاء على خلفية استقالته من منصبه عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.تجدر الإشارة إلى أن ماتيس قال في رسالة استقالته إنه يعتبر من الصواب تقديم استقالته، وإنه من الأفضل بالنسبة للرئيس دونالد ترامب أن يعين في هذا المنصب وزير دفاع تكون آراؤه متطابقة مع آراء الرئيس.
ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته




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