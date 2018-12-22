نهاريا:مصرع, سائق, دراجة, نارية, في, حادث, طرق,

لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اثر انقلابه على شارع 89 مدخل مدينة نهاريا صباح اليوم السبت .

وجاء في بيان الشرطة أنه من التحقيقات الاولية على ما يبدو أن السائق فقد السيطرة مما ادى الى انقلاب الدراجة ومصرع السائق على الفور .كما وجاء في بيان الشرطة أن السائق من سكان مدينة نهاريا , وعلى ما يبدو أن هناك شبهات أن تكون الدراجة النارية مسروقة .