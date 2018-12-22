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نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق



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لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اثر انقلابه على شارع 89 مدخل مدينة نهاريا صباح اليوم السبت .


وجاء في بيان الشرطة أنه من التحقيقات الاولية على ما يبدو أن السائق فقد السيطرة مما ادى الى انقلاب الدراجة ومصرع السائق على الفور .


كما وجاء في بيان الشرطة أن السائق من سكان مدينة نهاريا , وعلى ما يبدو أن هناك شبهات أن تكون الدراجة النارية مسروقة .




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