تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |  2018-12-22 13:07:07 منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 10:18:12 وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار |  2018-12-22 10:15:21 مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة |  2018-12-22 10:11:31 ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته |  2018-12-22 07:14:23 الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة |  2018-12-22 10:06:15 نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق |  2018-12-22 07:17:23 الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2018-12-22 07:12:08 الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات |  2018-12-22 07:10:09 ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج |  2018-12-21 20:16:16 موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو |  2018-12-21 20:40:28 اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة |  2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات سرية مع شركة ستقوده، ليصبح أول لاعب كرة قدم يغادر كوكب الأرض إلى الفضاء.


وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية، الجمعة، أن بيهكام (43 عاما)، يجري مفاوضات مع شركات سفر فضائية، يعتقد أن من بينها "فيرجن أتلانتيك".

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء بيكهام قولهم إن اللاعب الشهير تحدث عن الأمر منذ فترة طويلة، لكن ما طرأ أخيرا، هو أن الأمر أصبح أكثر واقعية ويتحول لحقيقة.

ورسم لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق وشما على رأسه، على شكل كواكب تدور في مدارات، مما يوحي بأن اللاعب قد حسم أمره تجاه السفر خارج كوكبنا.

وسبق أن تحدث أبناء بيكهام الأربعة عن وجود أمر كهذا، معتبرين أنه "شيئ لطيف"، لكن اللاعب الإنجليزي أقر في جلسات خاصة بأنه متوتر للغاية إزاء هذه التجربة الجديدة والغريبة.

وتزايد الحديث في السنوات الأخيرة عن اقتراب الرحلات التجارية إلى الفضاء، وسط توقعات بأن تبدأ هذه الرحلات في 2020.
وذكرت تقارير أن مئات المشاهير حول العالم حجزوا مقاعد لهم في هذه الرحلات، التي تقول تقديرات إن ثمن تذكرتها يصل إلى 250 ألف دولار.
بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء




كلمات متعلقة

بيكهام.., أول, لاعب, كرة, قدم, يقترب, من, الفضاء,

تابعونــا

ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! 2018-12-21 | 18:04:02

قد يبدو الأمر أشبه بخرافة، لكن هناك خطة فعلية لتمكين الناس من الذهاب إلى باطن...

"غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد 2018-12-21 | 11:05:36

قبل نحو شهرين من إطلاق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها "غالاكسي إس 10"،...

أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد 2018-12-21 | 09:28:08

في ديسمبر 2016، بات المكسيكي خوان بيدرو فرانكو أثقل رجل على الأرض، عندما وصل وزنه...

رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) 2018-12-20 | 13:50:47

قام مواطن روسي من سيبيريا بتحدي البرد القارس بطريقة غير مألوفة، إذ خلع ملابسه في...

مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة 2018-12-20 | 14:00:08

أوقفت الشرطة المغربية، الخميس، 3 مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنماركية...

دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 2018-12-20 | 12:29:59

دحض خبراء المناخ الادعاءات بوجود توقف مؤقت في تغير المناخ بين عامي 1995...

خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا 2018-12-20 | 10:39:57

أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت عن "اكتشاف مثير" بالقرب من منطقة مثلث برمودا الغامض،...

فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم 2018-12-20 | 08:41:01

تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأميركي بعد فضيحة بيع بيانات...

من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" 2018-12-19 | 15:00:49

عثر غواصون في خليج مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية، على سمكة لم تكن تعيش سوى...

كيف يمكن لفيسبوك معرفة مكانك حتى إذا أوقفت تشغيل التتبع؟ كيف يمكن لفيسبوك معرفة مكانك حتى إذا أوقفت تشغيل التتبع؟ 2018-12-19 | 13:30:47

توصل تقرير جديد إلى أن شركة "فيسبوك" جعلت من المستحيل على المستخدمين تجنب تتبع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت مدينة سخنين اضرار جسيمة اطفاء قوات احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليمصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال اصابات حادث طرق تراكتورون سيارة تجارية نقل اصابات مستشفى الشرطة باقة الغربية شارع ريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءعاصفة ثلجية امطار رياح استعدادات مكثفة البلاد القدس شوارع اطلاق نار سيارة جاثمة ام الفحم مجهولون اضرار دون اصابات الشرطة تحققهدم قاعة افراح كابول مسيرة اضراب عام شامل احتجاج لجنة شعبية مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار يافا اصابة امرأة أبو سراري عربية تعرضت للطعن خطيرة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق هدى كحيل شقيق المشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com