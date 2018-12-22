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صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون (2-0)، في الجولة الـ18 للمسابقة.  وأحرز هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 18، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 68، عن طريق فيرجيل فان دايك.

وبذلك، ارتفع رصيد الريدز إلى 48 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما توقف وولفرهامبتون عند 25 نقطة، في المركز السابع.  
صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج




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