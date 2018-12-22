تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |  2018-12-22 13:07:07 منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 10:18:12 وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار |  2018-12-22 10:15:21 مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة |  2018-12-22 10:11:31 ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته |  2018-12-22 07:14:23 الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة |  2018-12-22 10:06:15 نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق |  2018-12-22 07:17:23 الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2018-12-22 07:12:08 الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات |  2018-12-22 07:10:09 ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج |  2018-12-21 20:16:16 موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو |  2018-12-21 20:40:28 اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة |  2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمشاركة الآلاف من أهالي الجديدة المكر تم إنارة شجرة ميلاد السيد المسيح في دوار نبي الشعر العربي محمود درويش وبمبادرة من رئيس المجلس المهندس سهيل ملحم وبمشاركة رجال دين مسلمين ومسيحيين وشخصيات اعتبارية واجتماعية تخللها عروض كشفية قدموا من اللد وسريات كشفية من المكر .


وتميزت هذه المسيرة وهي الأولى بتاريخ الجديدة المكر بالمشاركة الفعالة من كافة شرائح المجتمع وكانت أجواء الغبطة والفرح هي سيدة الموقف .

وتحدث الشيخ الدكتور عمر كيال عن أهمية هذا العيد مستعينا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأهمية التعايش بين الطائفتين أهمية الاستمرار بالاحتفالات التي تقرب القلوب بين أبناء البلد الواحد.كما تحدث كاهن كنيسة المكر معبرا عن فرحته وغبطته شاكرا رئيس المجلس المحلي لهذه المبادرة الطيبة ومفتخرا بأهلها الذين اثبتوا للعالم أجمع أن الجديدة المكر مكان يطيب العيش فيه .

هذا وقدم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس كلمة حيا فيها المشاركين مؤكدا أهمية اختيار مكان وضع الشجرة في دوار الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش كما قدم نيافته التهنئة لرئيس المجلس الجديد متمنيا له النجاح في تكليفه الجيد ونقل نيافته تحية أهل القدس وبيت لحم مهد ميلاد يسوع المسيح .

رئيس المجلس المهندس سهيل ملحم لم يخفي تأثره من المشهد الرائع والمشاركة الإسلامية المسيحية والأجواء الكرنفالية التي سادت ساحة الأديب والشاعر العظيم محمود درويش مكررا مقولته المشهورة : على هذه الأرض ما يستحق الحياة.من


الموكب الذي أنطلق من ساحة درويش وصل سيرا على الأقدام لمسافة طولها أكثر من 3 كيلومترات إلى ساحة الكنائس في المكر حيث تم إضاءة شجرة الميلاد الثانية وسط أجواء حماسية ورائعة شارك فيها الآلاف أيضا من سكان الجديدة المكر .




كلمات متعلقة

الجديدة, المكر, تحتفل, بالاعياد, المجيدة, بمشاركة, واسعة,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع 2018-12-22 | 13:10:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة تبلغ من العمر 25 عاماً...

الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية 2018-12-22 | 13:01:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها قامت باغلاق المداخل الرئيسية...

وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار 2018-12-22 | 10:18:12

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً توفي متأثرا...

نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق 2018-12-22 | 10:06:15

لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اثر انقلابه على شارع 89 مدخل مدينة...

الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2018-12-22 | 07:17:23

اليوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...

الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات 2018-12-22 | 07:12:08

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...

اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة 2018-12-21 | 20:40:28

اصيب شابان في العشرينات من عمرهما من سكان الرملة اثر تعرضهما الليلة لاطلاق نار...

شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار 2018-12-21 | 18:47:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر،...

شهيد و40 اصابة على حدود غزة شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53

استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...

فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة 2018-12-21 | 18:36:39

حقق النادي الرياضي كفر قاسم من الدرجة الأولى بكرة القدم مفاجأة بعد أن تغلب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية سجن الجلبواع مظاهرة رفع شعارات الفلسطيني المضرب عن الطعام ملحمة اطلاق نار اصابة 3 اشخاص اصابات متفاوته شرطة اسعاف متوسطة طفيفة تحقيق يافة الناصرة مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيجثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر اقتحام مسجد الايمان رهط حي 27 مدينة شبان شكوى شرطة بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة المصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضرار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com