الجديدة, المكر, تحتفل, بالاعياد, المجيدة, بمشاركة, واسعة,

بمشاركة الآلاف من أهالي الجديدة المكر تم إنارة شجرة ميلاد السيد المسيح في دوار نبي الشعر العربي محمود درويش وبمبادرة من رئيس المجلس المهندس سهيل ملحم وبمشاركة رجال دين مسلمين ومسيحيين وشخصيات اعتبارية واجتماعية تخللها عروض كشفية قدموا من اللد وسريات كشفية من المكر .

وتميزت هذه المسيرة وهي الأولى بتاريخ الجديدة المكر بالمشاركة الفعالة من كافة شرائح المجتمع وكانت أجواء الغبطة والفرح هي سيدة الموقف .وتحدث الشيخ الدكتور عمر كيال عن أهمية هذا العيد مستعينا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأهمية التعايش بين الطائفتين أهمية الاستمرار بالاحتفالات التي تقرب القلوب بين أبناء البلد الواحد.كما تحدث كاهن كنيسة المكر معبرا عن فرحته وغبطته شاكرا رئيس المجلس المحلي لهذه المبادرة الطيبة ومفتخرا بأهلها الذين اثبتوا للعالم أجمع أن الجديدة المكر مكان يطيب العيش فيه .هذا وقدم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس كلمة حيا فيها المشاركين مؤكدا أهمية اختيار مكان وضع الشجرة في دوار الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش كما قدم نيافته التهنئة لرئيس المجلس الجديد متمنيا له النجاح في تكليفه الجيد ونقل نيافته تحية أهل القدس وبيت لحم مهد ميلاد يسوع المسيح .رئيس المجلس المهندس سهيل ملحم لم يخفي تأثره من المشهد الرائع والمشاركة الإسلامية المسيحية والأجواء الكرنفالية التي سادت ساحة الأديب والشاعر العظيم محمود درويش مكررا مقولته المشهورة : على هذه الأرض ما يستحق الحياة.منالموكب الذي أنطلق من ساحة درويش وصل سيرا على الأقدام لمسافة طولها أكثر من 3 كيلومترات إلى ساحة الكنائس في المكر حيث تم إضاءة شجرة الميلاد الثانية وسط أجواء حماسية ورائعة شارك فيها الآلاف أيضا من سكان الجديدة المكر .