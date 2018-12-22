الناصرة:حريق, كبير, في, شقة, سكنية, دون, وقوع, اصابات,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب في منزل بمدينة الناصره فجر اليوم وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان وعملت على اخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المكان .

لم يبلغ عن اصابات واتضح ان الحريق شب في عريشة פירגולהفي المنزل وانتشر الى باقي اجزاء المنزل .سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتناشد المواطنين اخذ الحيطه والحذر واتباع سبل الامان والسلامه بكل ما يتعلق بوسائل التدفئه وعدم ترك الاطفال لوحدهم في المنازل ..