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الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب في منزل بمدينة الناصره فجر اليوم وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان وعملت على اخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المكان .


لم يبلغ عن اصابات واتضح ان الحريق شب في عريشة פירגולהفي المنزل وانتشر الى باقي اجزاء المنزل .

سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتناشد المواطنين اخذ الحيطه والحذر واتباع سبل الامان والسلامه بكل ما يتعلق بوسائل التدفئه وعدم ترك الاطفال لوحدهم في المنازل ..
الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات




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