تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 20:16:16 موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو |  2018-12-21 20:13:28 اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة |  2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |  2018-12-21 18:41:54 السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة |  2018-12-21 18:36:39 فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة |  2018-12-21 18:02:22 ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية |  2018-12-21 18:00:16 اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية |  2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:06:20 اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو



  |     |   اضافة تعليق



أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي أعلن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس.



وقال لافروف أن إسرائيل غير مستعدة للاتفاق على موعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن تل أبيب لا ترفض إمكانية عقد هذا اللقاء في موسكو.


وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اليوم الجمعة: "نحن نجدد بالفعل دعوة إجراء لقاء بين نتنياهو وعباس في موسكو بشكل دوري"، موضحا أن الرئيس الروسي في كل مرة يلتقي فيها مع رئيس الوزراء نتنياهو أو الرئيس عباس




كلمات متعلقة

موسكو, مستعدة, لاستضافة, لقاء, بين, عباس, ونتنياهو,

تابعونــا

السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة 2018-12-21 | 18:41:54

توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان وسط ترقب لاحتجاجات شعبية جديدة...

اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية 2018-12-21 | 18:00:16

منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء...

بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم 2018-12-21 | 14:25:25

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد...

تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها 2018-12-21 | 12:05:14

تحطمت طائرة خاصة مساء الخميس، بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية...

فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء 2018-12-21 | 11:01:51

توجت احتجاجات السترات الزرقاء جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب...

الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع 2018-12-21 | 11:00:44

تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد...

مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان 2018-12-21 | 10:56:06

قتل ثمانية أشخاص، أمس الخميس، في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها...

ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس 2018-12-21 | 06:32:10

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم عن تقاعد وزير دفاعه جميس ماتيس، في نهاية...

لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس 2018-12-20 | 23:17:22

التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم امس بالقدس مع وزير المالية...

قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية 2018-12-20 | 20:00:29

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، إلى مقاطعة مراكز التسوق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةوزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام عادل سمحات بلدية شفاعمرو مدير عام اعفاءه من منصبه يطلب عنبتاوي أمين ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء المنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون سخنين بيتار القدس مباراة مصيرية القدس الاقصى مرتقبة الدوحة ستاد منظم لوكس سامر مباركي الفتى يندفع الى الملعب لمصافحة مصافحة الحارس الايطالي بوفون الحكم السجن المؤبد 21 عاما على اثنين من قتلة أبو خضيرفلسطيني دبكة يرقص مواجهات القاء حجارة الضفةمسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة اصابة شخص عامل حيفا انهيار جدار ورشة بناء خطيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com