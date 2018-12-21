موسكو, مستعدة, لاستضافة, لقاء, بين, عباس, ونتنياهو,

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي أعلن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس.

وقال لافروف أن إسرائيل غير مستعدة للاتفاق على موعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن تل أبيب لا ترفض إمكانية عقد هذا اللقاء في موسكو.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اليوم الجمعة: "نحن نجدد بالفعل دعوة إجراء لقاء بين نتنياهو وعباس في موسكو بشكل دوري"، موضحا أن الرئيس الروسي في كل مرة يلتقي فيها مع رئيس الوزراء نتنياهو أو الرئيس عباس