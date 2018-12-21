اصابتان, احداها, خطيرة, باطلاق, نار, في, الرملة,

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ووصفت اصابة احدهما بالخطيرة فيما وصفت اصابة الشاب الثاني بالمتوسطة.وتم نقل المصابين للمستشفى فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب شابان في العشرينات من عمرهما من سكان الرملة اثر تعرضهما الليلة لاطلاق نار في الرملة.

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