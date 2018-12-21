شجار, عائلي, في, كفرمصر, واصابة, شخض, باطلاق, نار,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر، اندلع شجار جماعي في أعقاب نزاع قديم بين عائلتين.

أثناء الشجار ، تراشق المتشادين بالحجارة ، وقام أحد المشتبهين بإطلاق النار على الجزء السفلي لرجل في الأربعينيات من عمره، مما أدى الى إصابته بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة (حسب مصادر طبية) فأحيل إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج.كما وأصيب شخص آخر من رشق الحجارة بإصابات طفيفة فتم نقله إلى مستشفى هعيمك لتلقي العلاج.قوات من الشرطة سارعت الى مكان الحادث وفرقت بين النتشاجرين. أثناء النشاط، أصيب أحد رجال الشرطة بجروح طفيفة من جراء إلقاء الحجارة كما وتضررت سيارة للشرطة.محققو الشرطة في مكان الحادث ، يجمعون البينات والأدلة. الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.في إطار التحقيق ، من المتوقع أن يتم القبض على العديد من المشتبهين الذين هويتهم معروفة للشرطة.