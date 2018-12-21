شهيد, و40, اصابة, على, حدود, غزة,

استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة أن الشهيد هو محمد معين خليل جحجوح (١٦ عاما) اصيب بطلق ناري بالرقبة شرق غزة بينما أصيب 40 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة اضافة الى صحفيين و4 مسعفين.وكان الالاف من المواطنين شاركوا اليوم في جمعة "الوفاء لابطال المقاومة في الضفة" حيث قابلتهم قوات الاحتلال باطلاق وابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز.