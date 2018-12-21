السودان, يعطل, مواقع, التواصل, ويتأهب, لاحتجاجات, جديدة,

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني...
منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء...
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد...
تحطمت طائرة خاصة مساء الخميس، بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية...
توجت احتجاجات السترات الزرقاء جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب...
تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد...
قتل ثمانية أشخاص، أمس الخميس، في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم عن تقاعد وزير دفاعه جميس ماتيس، في نهاية...
التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم امس بالقدس مع وزير المالية...
دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، إلى مقاطعة مراكز التسوق...