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السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان وسط ترقب لاحتجاجات شعبية جديدة بعد أن سقط ثمانية محتجين قتلى وأصيب العشرات في اليومين الماضيين.



و تم حجب مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وتعطيل تطبيقي واتساب و"إيمو" في الخرطوم وعدد من المناطق التي شهدت احتجاجات.


ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار الرئيس السوداني عمر البشير تعيين اللواء أمن متقاعد مصطفى عبد الحفيظ مديرا عاما للهيئة العامة للاتصالات خلفا للمهندس يحيى عبد الله.


وفور نشر القرار توقع نشطاء أن يكون هو سبب التباطؤ في قطع خدمة الإنترنت مع احتدام الاحتجاجات أمس الخميس في عدد من المدن السودانية.


وذكر مسؤول في شركة "زين" للاتصالات أن تعيين المدير الجديد لهيئة الاتصالات "جاء لأجل قطع التواصل بين الناشطين الذين يحركون المتظاهرين في البلاد".




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