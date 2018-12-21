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فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 حقق النادي الرياضي كفر قاسم من الدرجة الأولى بكرة القدم مفاجأة بعد أن تغلب خارجيًا على هبوعيل رمات هشارون من الدرجة الممتازة بهدف دون رد ضمن مسابقة كأس الدولة. 


وبذلك تأهل الفريق إلى ثمن نهائي البطولة منضمًا الى اتحاد أبناء سخنين من الدرجة العليا الذي فاز على مكابي اخاء الناصرة بالنتيجة ذاتها.
فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة




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