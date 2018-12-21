اول, فلسطينية, تنالها, .., سناء, السرغلي, تنال, جائزة, مرموقة, من, جامعة, لانكستر, البريطانية,

منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء السرغلي جائزة ‏الخريج المميز‎) ‎‏‏‎( Outstanding Alumni Award ‎‏ لتصبح اول فلسطينية وعربية تمنح هذه الجائزة.

وجرى اختيار السرغلي التي تخرجت من الجامعة عام 2016، من بين 140 الف خريج، كونها أول فلسطينية حصلت على شهادة ‏الدكتوراة في القانون الدستوري من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة، الى جانب انها أصغر رئيسة إدارة منتخبة لمؤسسة تنمية واعلام المرأة ‏‏"تام".وتُمنح هذه الجائزة سنوياً لخريج واحد فقط تكريماً للانجازات الاستثنائية ‏التي قام بعملها في مجاله ومجتمعه بعد التخرج من جامعة لانكستر.وتركز الجائزة حول التأثير الذي يحدثه الخريج في ‏مجال عمله وفي مجتمعه وعلى طلبته.وتقوم الدكتورة السرغلي بدور مهم في هذا المجال، من خلال انتاج الفيديوهات التعليمية والمؤتمرات الدستورية العالية كالمؤتمر ‏الدستوري الاول والثاني الذي قامت بتنظيمه من خلال جامعة النجاح ‏، والذي تم من خلاله استضافة خبراء دستوريين عالميين، ‏بالاضافة الى عملها الدائم على قضايا المرأة والدستور .