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ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما



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"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" .    انتقلت الى رحمته تعالى الشابه هبه علي عبدالله أنيس ، (خضور) -36 عاما-من سكان مدينة ام الفحم.



هذا وفجعت عائلة المرحوم بخبر الوفاة ودعوا الله عز وجل ان يدخلها فسيح جناته 




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