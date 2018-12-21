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مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد



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لقي شابان في الثلاثينات من العمر مصرعهما من جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة وسيارة خصوصية وجها لوجه على طريق رقم 232 بالقرب من القرية التعاونية حيليتس في منطقة سديروت جنوبي البلاد. كما أصيب في الحادث رجل ستيني بجروح متوسطة نقل على اثرها جوا الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.





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