بدعوة, رسمية.., هنية, في, موسكو, مطلع, العام, القادم,

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد لقاء بين حركتي فتح وحماس في العاصمة موسكو، للإسهام في المصالحة الوطنية بين الأطراف.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، "لقد وجهنا الدعوة له (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية).. ولكن ليس الأسبوع القادم".وأضاف: "أعتقد أنه لن يكون لدينا وقت خلال الأسبوع القادم. على الأرجح سيكون ذلك في وقت مبكر من العام القادم 2019 ... وجهنا له الدعوة. وهنية قبلها".وأشار بوغدانوف إلى أن "يجري الآن الاتفاق على موعد مناسب للطرفين لتشكيل وفد برئاسة هنية الذي عليه الآن أن يحدد أعضاء وفده.. لقد أعربنا عن بعض رغباتنا بهذا الموضوع، ونحن ننتظر".