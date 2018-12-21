حريق, هائل, في, شاحنة, بالمنطقة, الصناعية, طمرة,

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"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...
لقي شابان في الثلاثينات من العمر مصرعهما من جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة...
יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...
أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...
نادي ليفربول الانجليزي يبدي رغبته في ضم المهاجم النصراوي مؤنس دبور لاعب فريق...
رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر...
قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في...
تساقطت ليلة امس الخميس الثلوج على القسم العلوي من جبل الشيخ حيث تراكمت الثلوج على...
يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر...
عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد المجيد اجتماعا في مركز القديس انطون، شارك فيه...