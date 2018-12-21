تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة شفاعمرو بقيادة جاد سعد عملت على اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات"





كلمات متعلقة

حريق, هائل, في, شاحنة, بالمنطقة, الصناعية, طمرة,

تابعونــا

ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما 2018-12-21 | 14:30:22

"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد 2018-12-21 | 14:17:32

لقي شابان في الثلاثينات من العمر مصرعهما من جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف 2018-12-21 | 13:53:06

יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...

الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ 2018-12-21 | 12:09:45

أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...

ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم 2018-12-21 | 11:24:10

نادي ليفربول الانجليزي يبدي رغبته في ضم المهاجم النصراوي مؤنس دبور لاعب فريق...

سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه 2018-12-21 | 10:56:50

رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر...

المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم 2018-12-21 | 10:51:54

قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في...

فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني 2018-12-21 | 10:04:19

تساقطت ليلة امس الخميس الثلوج على القسم العلوي من جبل الشيخ حيث تراكمت الثلوج على...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" 2018-12-21 | 09:41:46

يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر...

جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة 2018-12-21 | 09:23:03

عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد المجيد اجتماعا في مركز القديس انطون، شارك فيه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة رقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق اصابة خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل ورشة بناء نهاريا شفاعمرو شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث احتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم نصب تذكاري شفاعمرو مجزرعة احياء 11 ناتن زاده مشاركة واسعة اهالي المدينة استدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكريطائرة كندية تورينتو بن غوريون قبرص هبوط ضربة برق اصابةأيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروككلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com