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اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر اليوم الجمعة ، ووصفت اصابته بالمتوسطة.



 بعد تقديم العلاج الأولي بمركز حيان في كفر ياسيف تم نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا بحالة مستقرة.




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