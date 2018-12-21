اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, كفرياسيف,

بعد تقديم العلاج الأولي بمركز حيان في كفر ياسيف تم نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا بحالة مستقرة.

יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر اليوم الجمعة ، ووصفت اصابته بالمتوسطة.

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