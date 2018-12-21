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الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان الاغنية من كلمات: الشاعر فراس دوخي، الحان: الموسيقارسليم سلامه ،توزيع: راين تسجيل صوت:داوود ابراهيم ، مونتاج فيديو:جبرئيلي جروب


حيث تمكنت الأغنية من جذب الجمهور العربي من خلال الفيديو الترويجي لها الذي انطلق منذ اسبوعين، وفور اطلاقها تم بثها عبر العديد من الاذاعات العربية وعلى مواقع الانترنت.


يذكر ان الاغنية لاقت نجاحا واسعا في مختلف البلدان العربية . ويتحضر الفنان ماندو جريس لإطلاق أغنية ثانية في الشهر القادم ، وسيتم تصوير هذه الاغنية على طريقة الفيديو كليب وسيكون مفاجأة كبيرة يعد بها الفنان ماندو لجمهوره العزيز 

 سوسن بشناق




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