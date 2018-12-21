اتهام, شاب, من, الاردن, بمحاولة, قتل, يهود, في, ميناء, ايلات,

قُدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب أردني تنسب له سلسلة تهم أمنية أخطرها محاولة قتل مواطنيْن إسرائيليين الشهر الماضي في ميناء إيلات، حيث كان يعمل.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.ويستدل من لائحة الاتهام ان المتهم خطط خلال عملية الرصاص المصبوب (عام 2008) لارتكاب اعتداء اطلاق نار على الحدود الإسرائيلية الأردنية.وأحضر المتهم سلاحا اوتوماتيكيا تابع لوالده ثم اشترى 200 رصاصة من السوق في عمان وتوجه رفقة احد زملائه الى الحدود، إلا أنه والده علم بنيتهما ارتكاب اعتداء وقام بمنعهما.وفي عام 2017 تواصل المتهم مع أقربائه وخطط لارتكاب عملية إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكنه لم ينجح.