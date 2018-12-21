تحطم, طائرة, أمريكية, خاصة, ومقتل, ركابها,

تحطمت طائرة خاصة مساء الخميس، بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جميع من عليها، بحسب ما أعلنه مسؤولون في الولايات المتحدة.

وأوضحت المتحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية في رستلو كاثلين بيرجن أن "الطائرة، وهي من طراز سيسنا سايتيشن 560، سقطت الخميس على بعد 2.4 كيلو متر من مطار مقطاعة فولتون على الجانب الغربي من أتلانتا، التي كانت قد أقلعت منه للتو".ولفتت إلى أن "المؤشرات الأولية تدل على وجود ثلاثة أشخاص على متن الطائرة"، مشيرة إلى أن "سبب التحطم ما زال قيد التحقيق".