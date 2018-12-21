تحطم, طائرة, أمريكية, خاصة, ومقتل, ركابها,

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد...
توجت احتجاجات السترات الزرقاء جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب...
تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد...
قتل ثمانية أشخاص، أمس الخميس، في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم عن تقاعد وزير دفاعه جميس ماتيس، في نهاية...
التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم امس بالقدس مع وزير المالية...
دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، إلى مقاطعة مراكز التسوق...
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تريد أن...
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل ما...
تمكن مسن روسي يبلغ من العمر 93 عاما من الفوز للمرة الخامسة بالمركز الأول في بطولة...