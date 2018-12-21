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سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة وقت ليس أكثر، إذ بدا أن مشاعر اللاعبين كانت تمر بحالة "غليان".



وإضافة إلى المعلومات التي تناقلتها الأنباء عن "سعادة" الفرنسي الدولي بول بوغبا برحيل مورينيو، وكذلك، تغريدته التي اضطر أن يحذفها سريعا، ثمة تحقيق في معقل اليونايتد بشأن اللاعب التشيلي ألكسيس سانشيز.


وبحسب الأنباء، فإن سانشيز راهن زميله في الفريق ماركوس روخو بمبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني على أن مدربه مورينيو سوف يطرد من عمله.


ووفق لصحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن سانشيز، الذي يعاني بشدة منذ انتقاله إلى أولد ترافورد، أرسل رسالة بواسطة تطبيق واتساب إلى زملائه تشير إلى زوال عهد مورينيو.
يشار إلى أن جوزيه مورينيو طرد من مانشستر يونايتد مؤخرا، بعد فشله في جمع أكثر من 26 نقطة من 17 مباراة، وبفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول و11 نقطة عن آخر الأربعة الأوائل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتشير الأنباء إلى أن ألكسيس سانشيز قال في رسالة الواتساب "لقد قلت لكم.. الصبر مفتاح الفرج.. روخو أنت مدين لي بمبلغ 20 ألف جنيه".


وبحسب الصحيفة أن رسالة الواتساب هذه أرسلت يوم الثلاثاء، بعد ساعات قليلة على طرد مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد.


ويبدو أن عودة سانشيز، الذي احتفل بعيد ميلاده الثلاثين قبل أيام قليلة، من إجازته المرضية، حيث يخضع للعلاج في تشيلي، لن تمر مرور الكرام، إذ سيواجه تحقيقا من قبل إدارة الفريق.


كما أن اللاعب الدولي التشيلي سيكون تحت أعين الجماهير التي انتقدته بدعوى أنه لا يقدم شيئا يذكر للفريق منذ انتقاله إليه قادما من أرسنال، إذ لم يحرز سوى 4 أهداف رغم مشاركته في 30 مباراة مع الشياطين الحمر.




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