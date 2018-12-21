ليفربول, معني, بالتعاقد, مع, النصراوي, مؤنس, دبور, الشهر, القادم,

وقد نشرت الصحف الانجليزية المختصة بالرياضة اليوم خبرا مفاده رغبة ليفربول بالتعاقد مع مؤنس دبور حيث ابدت ادارة الفريق والمدرب كلوب اعجابا بقدرات اللاعب مؤنس دبور وسط تألقه في اوروبا .يشار الى ان مؤنس دبور من عشاق ومشجعي الدوري الانجليزي .

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