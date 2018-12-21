تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 13:57:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نادي ليفربول الانجليزي يبدي رغبته في ضم المهاجم النصراوي مؤنس دبور لاعب فريق زلتسبورغ النمساوي خلال فترة التنقلات الشهر القادم ليكون مهاجما بديلا لفرمينو.


وقد نشرت الصحف الانجليزية المختصة بالرياضة اليوم خبرا مفاده رغبة ليفربول بالتعاقد مع مؤنس دبور حيث ابدت ادارة الفريق والمدرب كلوب اعجابا بقدرات اللاعب مؤنس دبور وسط تألقه في اوروبا .


يشار الى ان مؤنس دبور من عشاق ومشجعي الدوري الانجليزي .




كلمات متعلقة

ليفربول, معني, بالتعاقد, مع, النصراوي, مؤنس, دبور, الشهر, القادم,

تابعونــا

حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة 2018-12-21 | 13:55:52

افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف 2018-12-21 | 13:53:06

יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...

الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ 2018-12-21 | 12:09:45

أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...

سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه 2018-12-21 | 10:56:50

رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر...

المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم 2018-12-21 | 10:51:54

قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في...

فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني 2018-12-21 | 10:04:19

تساقطت ليلة امس الخميس الثلوج على القسم العلوي من جبل الشيخ حيث تراكمت الثلوج على...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" 2018-12-21 | 09:41:46

يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر...

جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة 2018-12-21 | 09:23:03

عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد المجيد اجتماعا في مركز القديس انطون، شارك فيه...

الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة 2018-12-21 | 06:34:12

توقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، مع بقائها أدنى من...

المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح 2018-12-20 | 23:00:10

تم تنظيم برنامج الخيمة والفعاليات المرافقة لها باشراف وحدة المجتمع والشبيبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عاماانقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافعضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادمانتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت احتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءتخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضياختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com