نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل تعلم أنه يمكن استخدام المعجون ذاته بطرق مختلفة ولأهداف أخرى غير تنظيف الأسنان؟

نستعرض هنا 10 طرق لاستخدام معجون الأسنان لتعزيز جمال المرأة ومحاربة حب الشباب والحفاظ على بشرة نضرة، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا"، الجمعة.إزالة البقع السوداءاخلطي ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع قطرتين من عصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعما، ثم ضعيه برفق على الأماكن السوداء في الوجه لمدة أسبوعين، وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من البقع السوداء.تبييض الجلدتناولي كمية صغيرة من معجون الأسنان واخلطيه مع بعض عصير الطماطم، ثم ضعيه على وجهك، فهذه الطريقة ستساعدك في الحصول على بشرة ساطعة وأكثر نضارة وبياضا.وقف الحكةضعي معجون الأسنان على مناطق لدغات الحشرات لمنع الحكة وتفاقم الجرح. وإذ ما انسكب عليك شيء ساخن وأنت في المطبخ، فما عليك إلا بمعجون الأسنان لتبريد الحروق ومنع تضرر بشرتك.تنظيف اليدينتعمل مكونات معجون الأسنان، التي تزيل الروائح الكريهة من الفم، على التخلص من الروائح ذاتها من اليدين. لذا، ينصح بغسل يديك باستخدام معجون أسنان من أجل الحصول على رائعة.علاج حب الشبابضعي كمية قليلة من معجون الأسنان عل قطنة صغيرة وضعيها برفق على الحبوب، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ومن ثم اغسلي وجهك، فهذه طريقة مجربة للتخلص من حب الشباب.تقليل التجاعيديمكن لمعجون الأسنان أن يقلل تجاعيد الوجه، التي تعد إحدى علامات الشيخوخة المزعجة. كل ما عليك القيام به هو وضع القليل من معجون الأسنان على مناطق التجاعيد في الليل وشطفها في الصباح.التخلص من الخطوط السوداءبمساعدة معجون الأسنان، يمكن لمن يعانين من خطوط سوداء في أنحاء من الجسم، لا سيما النساء الحوامل، التخلص من تلك الخطوط الداكنة من خلال وضع خليط من المعجون والماء عليها.شفاه ورديةضعي بعض معجون الأسنان على الفرشاة وأضيفي إليه القليل من العسل، ثم افركي الشفتين لمدة 5 دقائق. فهذه الطريقة ستمنحك شفاها وردية ستضيف إلى جمالك الكثير.إزالة شعر الوجهيساعد معجون الأسنان على إزالة شعر الوجه. وكل ما عليك هو خلط كمية قليلة من معجون الأسنان مع الليمون والملح أو السكر، ووضع الخليط على بشرتك بطريقة متصاعدة لإزالة شعر الوجه.مشكلات البشرة الدهنيةيمكن علاج مشكلات البشرة الدهنية بمساعدة معجون الأسنان. فوضع قليل من المعجون الممزوج بالماء والملح على الوجه، ثم شطفه، كفيل بمنح وجهك إشراقة نضرة.