تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 13:57:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

للنساء فقط.. 10 استخدامات "خاصة جدا" لمعجون الأسنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل تعلم أنه يمكن استخدام المعجون ذاته بطرق مختلفة ولأهداف أخرى غير تنظيف الأسنان؟


نستعرض هنا 10 طرق لاستخدام معجون الأسنان لتعزيز جمال المرأة ومحاربة حب الشباب والحفاظ على بشرة نضرة، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا"، الجمعة.


إزالة البقع السوداء

اخلطي ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع قطرتين من عصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعما، ثم ضعيه برفق على الأماكن السوداء في الوجه لمدة أسبوعين، وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من البقع السوداء.


تبييض الجلد


تناولي كمية صغيرة من معجون الأسنان واخلطيه مع بعض عصير الطماطم، ثم ضعيه على وجهك، فهذه الطريقة ستساعدك في الحصول على بشرة ساطعة وأكثر نضارة وبياضا.


وقف الحكة


ضعي معجون الأسنان على مناطق لدغات الحشرات لمنع الحكة وتفاقم الجرح. وإذ ما انسكب عليك شيء ساخن وأنت في المطبخ، فما عليك إلا بمعجون الأسنان لتبريد الحروق ومنع تضرر بشرتك.


تنظيف اليدين


تعمل مكونات معجون الأسنان، التي تزيل الروائح الكريهة من الفم، على التخلص من الروائح ذاتها من اليدين. لذا، ينصح بغسل يديك باستخدام معجون أسنان من أجل الحصول على رائعة.


علاج حب الشباب


ضعي كمية قليلة من معجون الأسنان عل قطنة صغيرة وضعيها برفق على الحبوب، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ومن ثم اغسلي وجهك، فهذه طريقة مجربة للتخلص من حب الشباب.



تقليل التجاعيد


يمكن لمعجون الأسنان أن يقلل تجاعيد الوجه، التي تعد إحدى علامات الشيخوخة المزعجة. كل ما عليك القيام به هو وضع القليل من معجون الأسنان على مناطق التجاعيد في الليل وشطفها في الصباح.


التخلص من الخطوط السوداء


بمساعدة معجون الأسنان، يمكن لمن يعانين من خطوط سوداء في أنحاء من الجسم، لا سيما النساء الحوامل، التخلص من تلك الخطوط الداكنة من خلال وضع خليط من المعجون والماء عليها.


شفاه وردية


ضعي بعض معجون الأسنان على الفرشاة وأضيفي إليه القليل من العسل، ثم افركي الشفتين لمدة 5 دقائق. فهذه الطريقة ستمنحك شفاها وردية ستضيف إلى جمالك الكثير.


إزالة شعر الوجه


يساعد معجون الأسنان على إزالة شعر الوجه. وكل ما عليك هو خلط كمية قليلة من معجون الأسنان مع الليمون والملح أو السكر، ووضع الخليط على بشرتك بطريقة متصاعدة لإزالة شعر الوجه.


مشكلات البشرة الدهنية


يمكن علاج مشكلات البشرة الدهنية بمساعدة معجون الأسنان. فوضع قليل من المعجون الممزوج بالماء والملح على الوجه، ثم شطفه، كفيل بمنح وجهك إشراقة نضرة.




كلمات متعلقة

للنساء, فقط.., 10, استخدامات, "خاصة, جدا", لمعجون, الأسنان,

تابعونــا

أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة 2018-12-19 | 12:32:03

عززت الفلبين مكانتها بين الدول الأكثر تحقيقا للقب "ملكة جمال الكون"، بعد أن توجت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2018-12-18 | 08:52:32

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 2018-12-17 | 10:56:24

حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة...

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار 2018-12-14 | 09:39:35

اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو...

كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة 2018-12-13 | 10:03:54

منح مجلس الأزياء البريطاني "The British Fashion Council"، لقب "موديل العام" لكايا جربر، ابنة...

ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc 2018-12-12 | 14:44:10

Sacara تطرح: ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc: - اقتصادي - منتج واحد يمنح نتيجة منتجيْن. -...

"لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان "لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان 2018-12-12 | 14:10:13

"لوريال" تفتتح صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل...

كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ 2018-12-12 | 08:30:21

وجدت الأبحاث العلمية أنه عندما يتعلق الأمر بالبت في الزواج، فنحن نجعل عقولنا تعمل...

كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ 2018-12-11 | 08:44:25

تزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري في مايو الماضي، وأصبحت واحدة من أفراد أشهر...

الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء 2018-12-11 | 08:38:56

قالت الدكتورة وفاء عفيفى استشارى الأمراض الجلدية بطب الأزهر، إن دخول فصل الشتاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة شجرة انهارت انهيار على حافلة باص اصابة خطيرة بالغة شابة مسافرةتوثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق طعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعنقداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع كهرباء امطار 15 الف بيت انقطاع شركة عطل حريق حريقان سخنين شعب اطفاء اشواك تراكتور زراعي النار انتشار استدعاء استعانة طائرات شبيبة طرعان نفي يوسيف مباراة تنظيم اقامة مباراة قمة الغاء مصادقة على ملعب كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعترشيحا استقبال القدس دخول السيد المسيح احد الشعانين قداس مسيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com