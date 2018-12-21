مبابي, يضع, شرطين, لانتقاله, التاريخي, إلى, ريال, مدريد,

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري الفرنسي والانتقال إلى تجربة جديدة، ستكون تاريخية بكل تأكيد، ترفع من أسهمه وتصنع له اسما كبيرا في عالم المستديرة.

فقد قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، وافق بشكل مبدئي على ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أنه وضع شرطين على طاولة إدارة النادي الملكي قبل إتمام الصفقة.واشترط اللاعب الفرنسي الشاب على الريال بيع مواطنه، كريم بنزيمة، خلال الانتقالات المقبلة، حيث يعتقد أن وجود مهاجم فرنسا السابق سيعيق من فرصه لقيادة خط هجوم الفريق الريالي.أما الشرط الثاني، الأكثر صعوبة، والذي وضعه لاعب موناكو السابق، فقد كان أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم، مما يعني أنه يرغب في التفوق على أجري النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.يشار إلى أن ميسي يعد حاليا أعلى لاعبي العالم تقاضيا، حيث يحصل على 552 ألف يورو في الأسبوع من برشلونة الإسباني، بينما يحصل مبابي على 353 ألف يورو أسبوعيا.وسبق لمسؤولي ريال مدريد أن قدموا عرضا لكيليان حين كان مع موناكو، بلغت قيمته 180 مليون يورو، إلا أن والده كان قلقا بشأن منافسة نجوم آخرين لنجله في "سانتياغو برنابيو"، حيث يتواجد كريم بنزيمة، وغاريث بيل إلى جانب كريستيانو رونالدو الذي رحل لاحقا إلى يوفنتوس الإيطالي، مما جعله يقرر التوجه إلى الفريق الباريسي.