"غالاكسي, إس, 10", يتجاوز, نقطة, ضعف, "آيفون", للأبد,

قبل نحو شهرين من إطلاق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها "غالاكسي إس 10"، تتواصل التسريبات لتكشف أهم مزايا الجهاز الجديد.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن هاتف الشركة الكورية الجنوبية سيتفادى "الخطأ" الذي وقعت فيه منافستها شركة أبل الأميركية.وأوضحت أن التسريبات تفيد بأن شاشة "إس 10" لن تحتوي على ما يعرف بـ"الشق" أو "النتوء Notch"، الذي ظهر على شاشة آيفون X.وذكرت الصحيفة البريطانية أن سامسونغ ستتفادى تصميم الشاشة بالاعتماد على "الشق"، الذي وضعته أبل أعلى وسط شاشة آيفون، ويضم الكاميرا وأجهزة الاستشعار.وكانت أبل واجهت الكثير من الانتقادات والسخرية بعد تصميم "النوتش"، حيث قال المنتقدون إن التصميم الجديد يفقد الشاشة جمالها.ويعرف عن سامسونغ تغييرها السريع لتصاميم هواتفها، مثلما أعادت تصميم جهازها اللوحي غالاكسي 10.1، في غضون أسابيع من أجل منافسة أفضل مع آيباد 2.وينتظر أن يتم الكشف عن الهاتف في فبراير من العام المقبل، وسط مساع من الشركة الكورية الجنوبية إلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية وسط منافسة شرسة من هواوي وأبل.