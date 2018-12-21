الإدارة, الأمريكية, تدرس, تخفيض, عدد, قواتها, في, أفغانستان, خلال, أسابيع,

تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد كبير، خلال الأسابيع المقبلة، إذ يقوم الجيش الأمريكي بأطول عملية في تاريخه منذ عام 2001.

ونقلت صحيفة وول ستريت نقلا عن مصادرها، بأن: " الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد كبير خلال الأسابيع القادمة".هذا ويوجد حاليا أكثر من 14000 جندي أمريكي في أفغانستان. في الوقت نفسه، في ظل الرئيس السابق باراك أوباما كان هناك أقل من 10 آلاف جندي.وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن أمريكا ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها بالقضاء على تنظيم داعش في سوريا.