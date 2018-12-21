تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 13:57:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر الطبيعية للمياه في البلاد لا يزال غير جيد وتنقص هذه المصادر كميات كبيره جدا. هذا ما نشرته سلطة المياه مع اشارتها الى أن جزءًا كبيرا من الأمطار التي هطلت خلال الشهر الحالي هطلت بقوه وخلال وقت قصير مما أدى الى حدوث سيول وفيضانات خاصة في المناطق الساحلية وأواسط البلاد وذلك أدى إلى عدم وصول جزءا كبير من مياه الأمطار الى مصادر المياه الطبيعية. 



ومع ذلك فسلطة المياه تتوقع أن يسهم موسم الشتاء الحالي في الحد من انخفاض منسوب المياه في مصادر المياه الطبيعية وعدم تدهور الوضع أكثر مما هو عليه مع العلم بأن منسوب المياه في هذه المصادر وصل الى مستوى منخفض للغاية لم يسبق له مثيل منذ عشرات السنين. وحتى الان سقطت كميات أمطار تعدت المعدل السنوي لهذه الفترة في بعض مناطق البلاد وخاصة في جنوب وأواسط البلاد. 


والتوقعات هي أن يكون موسم الشتاء الحالي ماطرا وتتعدى كميات الأمطار الهاطلة خلاله المعدل السنوي العام. ومنذ بدأ موسم الشتاء الحالي وحتى اليوم ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا فقط بستة سنتيمترات ونصف السنتيمتر, علما بأن الارتفاع المعدل في منسوب مياه البحيرة حتى منتصف شهر كانون أول هو 18 سنتيمترا. 


والأن منسوب مياه البحيرة هو متر وستين سنتيمترا تحت الخط الأحمر السفلي وفقط 27 سنتيمترا فوق الخط الأسود. وينقص البحيرة 5 امتار و80 سنتيمترا حتى تمتلئ.




كلمات متعلقة

سلطة, المياه, تؤكد, وجود, نقص, في, المصادر, الطبيعية, للمياه,

تابعونــا

حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة 2018-12-21 | 13:55:52

افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف 2018-12-21 | 13:53:06

יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...

الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ 2018-12-21 | 12:09:45

أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...

ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم 2018-12-21 | 11:24:10

نادي ليفربول الانجليزي يبدي رغبته في ضم المهاجم النصراوي مؤنس دبور لاعب فريق...

المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم 2018-12-21 | 10:51:54

قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في...

فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني 2018-12-21 | 10:04:19

تساقطت ليلة امس الخميس الثلوج على القسم العلوي من جبل الشيخ حيث تراكمت الثلوج على...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" 2018-12-21 | 09:41:46

يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر...

جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة 2018-12-21 | 09:23:03

عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد المجيد اجتماعا في مركز القديس انطون، شارك فيه...

الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة 2018-12-21 | 06:34:12

توقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، مع بقائها أدنى من...

المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح 2018-12-20 | 23:00:10

تم تنظيم برنامج الخيمة والفعاليات المرافقة لها باشراف وحدة المجتمع والشبيبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق احتراق بيت دالية الكرمل اطفاء حريق اخماد نيران اشتعلت اصابات قرية اضرارمريم كبها ل تعيين المحامية منصب المفوّضة الرئيسيّة تكافؤ فرص العملوكر اسلحة ذخيرة اللد المنطقة الصناعية الشرطة مسدس بندقية رصاصات محمد ملحم نشأت والد المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب ثانوية البطوف عرابة احتفال تخريج الفوج طلابها الرابع مدينة مدرسة تخرج عائلة . دراوشة اطباء نجاح ثلاثي عقيقة احتفال اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء مانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال على أكتاف سان. جيرمان.اسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريدميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com