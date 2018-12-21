سلطة, المياه, تؤكد, وجود, نقص, في, المصادر, الطبيعية, للمياه,

رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر الطبيعية للمياه في البلاد لا يزال غير جيد وتنقص هذه المصادر كميات كبيره جدا. هذا ما نشرته سلطة المياه مع اشارتها الى أن جزءًا كبيرا من الأمطار التي هطلت خلال الشهر الحالي هطلت بقوه وخلال وقت قصير مما أدى الى حدوث سيول وفيضانات خاصة في المناطق الساحلية وأواسط البلاد وذلك أدى إلى عدم وصول جزءا كبير من مياه الأمطار الى مصادر المياه الطبيعية.

ومع ذلك فسلطة المياه تتوقع أن يسهم موسم الشتاء الحالي في الحد من انخفاض منسوب المياه في مصادر المياه الطبيعية وعدم تدهور الوضع أكثر مما هو عليه مع العلم بأن منسوب المياه في هذه المصادر وصل الى مستوى منخفض للغاية لم يسبق له مثيل منذ عشرات السنين. وحتى الان سقطت كميات أمطار تعدت المعدل السنوي لهذه الفترة في بعض مناطق البلاد وخاصة في جنوب وأواسط البلاد.والتوقعات هي أن يكون موسم الشتاء الحالي ماطرا وتتعدى كميات الأمطار الهاطلة خلاله المعدل السنوي العام. ومنذ بدأ موسم الشتاء الحالي وحتى اليوم ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا فقط بستة سنتيمترات ونصف السنتيمتر, علما بأن الارتفاع المعدل في منسوب مياه البحيرة حتى منتصف شهر كانون أول هو 18 سنتيمترا.والأن منسوب مياه البحيرة هو متر وستين سنتيمترا تحت الخط الأحمر السفلي وفقط 27 سنتيمترا فوق الخط الأسود. وينقص البحيرة 5 امتار و80 سنتيمترا حتى تمتلئ.