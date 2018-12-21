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مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قتل ثمانية أشخاص، أمس الخميس، في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها مدينة القضارف شرق السودان احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز، كما أعلن مسؤول محلي.



وقال معتمد القضارف، الطيب الأمين طه، لمحطة تلفزيون "سودانية 24" المستقلة: "سقط ثمانية قتلى وعدد من الجرحى" من دون أن يوضح ظروف سقوط القتلى والجرحى.


وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق فرض حظر تجول في القضارف "حفاظاً على ممتلكات المواطنين".


وكان المتظاهرون أشعلوا النار، أمس، في مقرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي دنقلا والقضارف في شمال وشرق السودان إثر تظاهرات واحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز كما أفاد شهود وكالة فرانس برس.
مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان




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